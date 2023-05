VIDEO – Maltempo Napoli – soccorsi automobilisti in panne sotto un ponte autostradale

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

In tarda sera a causa delle avverse condizioni meteo che hanno colpito la provincia di Napoli, la squadra del distaccamento di Nola è intervenuta in via Croce del Papa per soccorrere alcuni automobilisti rimasti in panne sotto un ponte dell’autostrada A30 per un allagamento che ha interessato la sede stradale.

Tratti in salvo e portati a bordo dei mezzi del Corpo nazionale in luogo sicuro.

VIDEO