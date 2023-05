Udine, a fuoco un ristorante a Fagagna e un terrazzo a Basiliano

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

Qualche minuto prima delle 5.00 del 22 maggio, la squadra del distaccamento di San Daniele del Friuli e una della sede centrale sono intervenute per un incendio divampato in un ristorante a Fagagna. I Vigili del fuoco, giunti sul posto, hanno iniziato le operazioni di spegnimento e hanno verificato che all’interno dell’edificio non vi fossero persone. Spento il rogo, le squadre hanno effettuato le operazioni di bonifica e messa in sicurezza dei locali. Ancora in fase di accertamento le cause dell’incendio.

Nel pomeriggio, poco prima delle 18.00, la squadra del distaccamento di Codroipo, supportata da una squadra della sede centrale è intervenuta per l’incendio di un terrazzo a Basiliano. I Vigili del fuoco giunti sul posto hanno raggiunto il terrazzo utilizzando la scala italiana e hanno spento le fiamme che, partite dai bidoni della raccolta differenziata stavano intaccando gli infissi in legno dell’appartamento. Successivamente sono state effettuate la bonifica e la messa in sicurezza dell’area interessata dal rogo.