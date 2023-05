Tagli alle scuole, le Regioni contro il Ministero: “Decreto che non tiene conto delle realtà locali, rischio commissariamento”

Spread the love

L’assessore all’Istruzione della Regione Sardegna, Andrea Biancareddu, ha lanciato una sfida aperta al governo durante un incontro in videoconferenza con il Ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara e i suoi colleghi delle altre regioni. La causa dell’accesa discussione è il decreto sul dimensionamento scolastico.

Biancareddu ha espresso il suo disappunto, definendo il provvedimento “una legge di stampo fortemente centralista”, in cui la regione è chiamata ad applicare “dati meramente algebrici” senza alcuna considerazione per le peculiarità e le esigenze locali. L’assessore ha dichiarato: “Dovranno commissariarmi” se il decreto sarà approvato così come è.

Biancareddu sostiene che il decreto sia basato esclusivamente su dati numerici algebrici, ignorando aspetti cruciali come la morfologia della Sardegna, le difficoltà di collegamento, il tasso di dispersione scolastica e i risultati delle prove Invalsi. L’assessore ha inoltre sottolineato che, se il decreto dovesse passare, si troverebbe in una posizione tale da non poter applicare le norme previste.

orizzontescuola.it