il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo finendo in un canale. Pompieri in azione con sommozzatori e l’elicottero Drago 153

Intervento questa mattina per i vigili del fuoco a Somma Lombardo, in via Alzaia del Ticino.

Per cause in corso di accertamento il conducente di un’autovettura ha perso il controllo del veicolo finendo in un canale. Erano da poco passate le 8. L’uomo è stato soccorso da alcuni pescatori che erano sulla riva che hanno lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco con una squadra, congiuntamente gli aerosoccorritori del reparto volo Lombardia a bordo del “Drago 153” e i sommozzatori.

I subacquei hanno verificato che all’interno non vi fossero altre persone e si sono adoperati per il recupero del veicolo che è stato eseguito grazie all’autogru dei vigili del fuoco giunta dalla sede di Varese.

L’uomo è stato trasportato in ospedale, dove verserebbe in gravi condizioni.

