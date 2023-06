L’abate col caschetto da vigile del fuoco. Leopold Bamberger, 35 anni, è il nuovo abate del monastero di Wilten, alle porte di Innsbruck e cappellano dei Vigili del Fuoco Volontari￼

Spread the love

ede, vocazione, pastorale attiva e apertura al mondo: queste le componenti della vita religiosa del nuovo abate, che ribalta lo stereotipo dell’alto dignitario della Chiesa cattolica. Baumberger è infatti un membro attivo degli Schützen di Sellrein e Gries e dei vigili del fuoco volontari, di cui è stato anche assistente pastorale, ed è cappellano di zona per l’Ordine ospedaliero dei Maltesi. Attività queste, che come lui stesso ha spiegato in questi giorni, non sono in contrasto tra loro, ma si integrano e costituiscono un equilibrio e un “collegamento con la terra”. Quali le priorità di questo suo nuovo incarico? “Costruire ponti nell’abbazia sia all’interno che all’esterno”. E questo perché i canonici di Wilten che sono ancora attivi, curano la pastorale in 23 parrocchie nella diocesi di Innsbruck. Lo stesso Baumberger ne segue tre nel paese di Sellrein (che si trova a una ventina di chilometri dal convento) e non intende lasciarle, neanche ora che è diventato abate. L’attività in parrocchia non è per lui un aggravio di lavoro, quanto piuttosto “una sorta di ritiro dove, se necessario, potrò ricaricare le batterie per la mia vita quotidiana in convento”.

