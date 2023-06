Incidente oggi a Modena, lo schianto e poi l’incendio: due morti tra le fiamme

Spread the love

Modena, 13 giugno 2023 – Due persone, la cui età non è ancora nota, hanno perso la vita questa mattina intorno alle due in un incidente avvenuto tra i comuni di Castelfranco Emilia e Savignano sul Panaro, in via Magazzeno.

Le vittime sono un uomo e una donna, erano a bordo di un’auto che è stata coinvolta in uno scontro frontale. Stando alle prime notizie che si hanno in merito all’accaduto, l’auto avrebbe preso fuoco e i due occupanti sarebbero morti tra le fiamme.

Ferita un’altra persona, un 27enne, che era a bordo di una seconda auto che dopo il frontale si è ribaltata. L’uomo è stato portato all’ospedale Maggiore di Bologna con l’elicottero del 118. Sul posto anche carabinieri e vigili del fuoco.

