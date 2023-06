Paura a Borgo a Mozzano: incendio in una cartiera

Spread the love

Borgo a Mozzano (Lucca), 20 giugno 2023 – Momenti di paura a Borgo a Mozzano, Comune in provincia di Lucca. Alle ttina, martedì 20 giugno, una squadra di vigili del fuoco del comando di Lucca è intervenuta nel piazzale della cartiera Calcarta dove è scoppiato un incendio

A supporto della squadra dei vigili del fuoco anche un’autobotte. Il rogo sta interessando materie prime di lavorazione. L’intervento è ancora in corso, sono ancora da chiarire le cause all’origine del rogo. Notizia in aggiornamento