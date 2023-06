VIDEO – Proteggi ciò che ami, lo spot dei Vigili del fuoco contro gli incendi boschivi

Spread the love

CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO 🔥

Il 18 giugno, tre giorni dopo l’inizio della campagna AIB (anti incendi boschivi), è stato lanciato lo spot proteggi ciò che ami, realizzato dal Dipartimento dei Vigili del fuoco in collaborazione con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria presso la Presidenza del Consiglio, in onda sulle reti, sui canali radio e social della RAI. L’idea che sta alla base della campagna è la responsabilizzazione dei cittadini a cui si chiede di proteggere la vegetazione, implicitamente non compiendo quei gesti che potrebbero mettere a rischio il patrimonio boschivo e esplicitamente chiamando i numeri di emergenza nel caso in cui avvistassero un incendio.

“Stiamo spingendo l’acceleratore sulla sensibilizzazione dei cittadini sul rischio incendi nella consapevolezza che la sicurezza sia un bene da condividere e partecipare” – sottolinea Laura Lega, Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco che continua – “Si tratta di una strategia comunicativa precisa che punta su un’informazione diffusa e capillare che ha l’obiettivo di accrescere il senso di responsabilità di ciascuno rafforzando così l’azione di contrasto contro un fenomeno ad alto rischio per il nostro Paese”.

Considerando che nel solo 2022 le fiamme hanno distrutto oltre 57.000 ettari di vegetazione, i Vigili di fuoco, da sempre in prima linea, stanno cercando di diffondere buone pratiche tra i cittadini che aumentino la conoscenza e il senso di responsabilità collettiva.

Uno spot che rientra in un piano di comunicazione più ampio, che si sta realizzando insieme a quegli enti che, a diverso titolo, si occupano di salvaguardia del territorio. Lo scorso anno, con l’ANCI, è stato divulgato un opuscolo per la protezione delle abitazioni dagli incendi di vegetazione, mentre a marzo è stato siglato un accordo con la Coldiretti che prevede numerose iniziative tra cui lo sviluppo di procedure di allertamento dei Vigili del fuoco da parte degli agricoltori che, in caso di necessità, mettono a disposizione la conoscenza capillare del territorio.

