Il grande teatro della Civiltà all’EUR

Spread the love

Fino al 1 ottobre basta una semplice prenotazione per visitare, in maniera gratuita, “Il Grande Teatro delle Civiltà” l’esposizione di Arnaldo Pomodoro considerato come uno dei più importanti scultori della nostra epoca. In programma al Palazzo della Civiltà Italiana di Roma, anche conosciuto come “Colosseo Quadrato”, la mostra, a cura di Lorenzo Respi e Andrea Viliani, è nata dalla collaborazione tra la Fondazione Arnaldo Pomodoro e la maison italiana Fendi al fine di sostenere e diffondere i linguaggi artistici contemporanei, con un occhio sempre rivolto al concetto di sostenibilità e innovazione.

https://www.unfoldingroma.com/cultura/19598/il-grande-teatro-della-civilta%E2%80%99-alleur/