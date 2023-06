Ragazza investita e uccisa dal treno a Olgiate Molgora: circolazione sospesa sulla tratta Tirano-Milano

Spread the love

Olgiate Molgora (Lecco) – Un investimento mortale alla stazione di Olgiate Molgora sta causando notevoli disagi alla circolazione dei treni sulla direttrice Tirano-Milano. Poco prima delle 9 una ragazza è stata investita e uccisa dal convoglio 2816 partito da Milano Centrale alle 8.20 e diretto a Sondrio alle 10.20.

Sul posto i carabinieri di Merate, i vigili del fuoco di Lecco e le ambulanze Soreu ma purtroppo per la vittima non c’è stato nulla da fare. Si tratterebbe di un gesto di autolesionismo.

La circolazione ferroviaria, che già era in forse per via dello sciopero, è attualmente sospesa tra le stazioni di Olgiate-Calco-Brivio e Calolziocorte Olginate. Questi i treni coinvolti: lo stesso 2816; il 2017 partito da Sondrio alle 7.41 e diretto a Milano Centrale; il 24826 partito da Milano Porta Garibaldi e diretto a Lecco; il 24828 partito da Garibaldi e diretto a Lecco; il 24831 partito da Lecco alle 8.36 e diretto a Porta Garibaldi.

il giorno