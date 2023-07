Spese straordinarie figli: il mantenimento cresce insieme a loro senza necessità di dimostrazione

Spread the love

Matteo Santini – Il mantenimento cresce insieme ai figli senza necessità di dimostrazione alcuna. E’ quanto affermato dalla prima sezione civile della Cassazione, nell’ordinanza, n. 11724/2023, in materia di spese straordinarie per i minori non concertate fra genitori.

