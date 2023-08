Persone fuggono in mare per mettersi in salvo dalle fiamme sull’isola di Maui alle Hawaii: è l’apocalisse

Spread the love

Dall’isola di Maui in fiamme le persone scappano gettandosi in mare. La Guardia Costiera locale ha informato i media di aver già salvato dozzine di persone spaventate e in fuga in acqua. L’incendio alle Hawaii, alimentato dal forte vento causato dal vicino uragano Dora, si è diffuso in tutta Lahaina, una città storica e turistica. Perse case e attività, migliaia gli sfollati. Il governatore ha attivato la Guardia nazionale per aiutare i vigili del fuoco sopraffatti e la popolazione.

Incendio apocalittico alle Hawaii

È stato definito “uno scenario apocalittico” quello causato dalle fiamme sull’isola di Maui, alle Hawaii. L’incendio ha già divorato case e attività. Sono in molti a non riuscire a lasciare la zona colpita, la città di Lahaina, per via di ingorghi e fumo denso.

notizie.virgilio.it