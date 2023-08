Due mucche cadono in vasca di liquami: recuperate dai Vigili del Fuoco

Spread the love

Nei giorni scorsi, i Vigili del Fuoco sono intervenuti a Santa Maria di Sala, un comune della Città Metropolitana di Venezia, all’interno di una piccola azienda agricola a conduzione familiare per il salvataggio di due mucche cadute all’interno di una vasca di recupero del liquame.

I due bovini sono caduti per lo sfondamento della griglia di cemento del solaio precipitando per qualche metro. L’operazione è stata più difficile del previsto: gli operatori del 115, infatti, hanno dovuto dapprima aspirare gran parte dei liquami, utilizzando un macchinario in forza al reparto Usar (Urban search and rescue), poi si sono calati all’interno e hanno hanno imbragato le due mucche, che sono state issate con l’autogru. Non si tratta di un incidente così inconsueto nelle aziende agricole o negli allevamenti intensivi, a causa del loro peso la soletta della stalla può cedere e nella caduta i bovini possono anche morire sul colpo.

KODAMI.IT