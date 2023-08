Natale Stefani, un artista vivace e immaginifico, ispirato dai grandi maestri del passato, spessore interpretati in chiave pop

Spread the love

GIORGIO BOTTARI

La pittura di Natale Stefani ha tante anime, tutte vivacemente rappresentate dalla sua grande carica vitale, in una varietà di forme d’arte, travolgenti e mai banali, in certi casi provocatorie, in altri quasi oniriche, comunque sempre assolutamente libere e al di fuori degli schemi.

L’artista gioca senza prendersi troppo sul serio con i grandi maestri internazionali, Munch, Van Gogh, Warhol, Hokusai sono solo alcuni di questi, rielaborando, in una grande varietà di forme e di colori, immagini e illustrazioni di ogni sorta. In alcune delle sue opere in bianco e nero sono presenti personaggi che richiamano alla mente le pitture rupestri. In altre i meccanismi della sua creatività reintepretano icone fotografiche del grande cinema, un’altra componente del vasto bagaglio culturale di Natale Stefani (lavora da anni anche come attore sul grande schermo e in televisione), artista fortemente romano e internazionale al tempo

stesso, con le sue variegate esperienze di vita e con le diverse persone incontrate nel tempo.

Così la grande onda di Kaganawa e il monte Fuji diventano solo elementi della sua tela, rappresentati con tavolozza vivace sullo sfondo di un travolgente cielo vangoghiano.

Allo stesso modo le figure di animali ed i personaggi dai tratti spesso ben riconoscibili sono per Natale solo un pretesto, un contenitore ove poter accostare con sapiente contrasto i suoi esuberanti colori.

La grande capacità di dialogo con il committente ed il suo pubblico è un’altra peculiarità di questo artista, che con il suo tratto deciso riesce a impostare in pochi minuti e interpretare con libertà espressiva, opere in grado di stabilire una comunicazione diretta con l’altro.

L’abbiamo ammirato nelle sue prime mostre a Borgo Pio e a Campo Marzio, in attesa di vederlo ancora in personali e collettive, possiamo chiedere direttamente a lui quando potrà rivelarci alcune delle sue ultime creazioni oppure sottoporgli la nostra idea o esigenza figurativa.

I contatti di Natale Stefani sono: telefono +39 338 4365698 – e-mail natalestefani@hotmail.com.