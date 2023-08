Vandali al cimitero, profanate nella notte oltre mille tombe

Spread the love

Sono state profanate circa 1200 tombe al cimitero di Rivalta di Torino. Nella tarda mattinata di lunedì la conta dei danni era ancora in corso: dei vandali nella notte sono entrati nel campo santo e hanno rubato gli oggetti in rame, mandando in frantumi le statuette posizionate davanti ai loculi e gettando in terra i mazzi di fiori. Un oltraggio ai defunti, alla città.

A lanciare l’allarme è stato uno dei custodi del cimitero, che si è accorto del raid vandalico lunedì verso le 9, non appena hanno aperto i cancelli. Sul caso indagano la polizia, i carabinieri che stanno analizzando i circuiti di videosorveglianza dentro e fuori dal cimitero per identificare gli autori del danneggiamento

la repubblica