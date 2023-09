De Falco: “I decreti di Salvini per bloccare le navi? Un travisamento delle convenzioni internazionali”. La deposizione al processo Open Arms

Spread the love

Decreto sicurezza bis – “I decreti di Salvini sono un vero e proprio travisamento delle convenzioni internazionali, perché il secondo decreto citava in modo forviante la convenzione di Montego Bay, in cui è stabilito che uno Stato può vietare la navigazione in acque territoriali, solo se si presenti ostile o pericolosa. La stessa convenzione però cita i casi di non ostilità, come i soccorsi in mare. Quindi i soccorsi non possono essere mai intesi come casi di interdizione”, aggiunge in aula De Falco, chiamato a deporre in qualità di testimone delle parti civili. L’ufficiale della capitaneria di porto, oggi in servizio a Napoli, spiega che le condizioni a bordo di Open Arms erano critiche e che al termine di un salvataggio sarebbe stato opportuno portare i naufraghi in Europa, in quanto la Libia non offre porti sicuri: “La guardia costiera libica è composta in gran parte da delinquenti provenienti dalle galere libiche”.