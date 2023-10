Ambulanza contro camion a Taranto, tre persone ferite

Spread the love

(ANSA) – TARANTO, 07 OTT – Violento scontro tra un camion e un’ambulanza di un’associazione privata questa mattina nel tratto tra Grottaglie e Francavilla Fontana sulla strada statale 7, in provincia di Taranto. L’ambulanza aveva da poco lasciato un paziente in ospedale. A bordo c’erano l’autista e un altro soccorritore: sono rimasti entrambi feriti e sono stati trasportati in codice rosso in ospedale. Non sarebbero in pericolo di vita. Il conducente del camion ha riportato alcune contusioni.

L’ambulanza, a quanto si è appreso, proveniva da Taranto. Nell’impatto con il camion la parte anteriore del mezzo di soccorso è stata sfondata. Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia locale e gli agenti della Polizia di Stato che hanno avviato gli accertamenti per stabilire dinamica e responsabilità dell’incidente. (ANSA).