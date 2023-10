Per la prima volta l’Italia trionfa al più importante premio internazionale di archeologia

Spread the love

Con il suo ineguagliabile patrimonio artistico e culturale, l’Italia è uno dei Paesi più ricchi di storia al mondo e, oggi, per la prima volta si aggiudica anche il più prestigioso riconoscimento a livello mondiale dedicato all’archeologia: l’International Archaeological Discovery Award “Khaled al-Asaad”. A vincerlo è l’incredibile scoperta delle 24 statue di bronzo di epoca etrusca e romana, riaffiorate dal fango a San Casciano dei Bagni, in provincia di Siena, dopo essere rimaste sepolte per millenni.

https://arte.sky.it/news/italia-premio-internazionale-archeologia