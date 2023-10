Pubblicato il bando di progettazione per la nuova passeggiata archeologica

Spread the love

Una passeggiata archeologica pedonale che attraversa tutta l’area centrale di Roma e va dai Fori imperiali a via di San Gregorio fino a via dei Cerchi e via di San Teodoro,

coinvolgendo anche le salite al Campidoglio e dal ramo di accesso da via Cavour. È una rivoluzione quella presentata dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, che davanti alla stampa ha lanciato un concorso internazionale per la progettazione di questo anello pedonale come primo tassello di un piano molto più ampio. Il concorso

per la passeggiata archeologica è stato pubblicato, il termine di consegna dell’elaborato è fissato al 29 dicembre, l’esito del concorso al 31 gennaio 2024 e la classifica definitiva si conoscerà il 14 febbraio 2024. Si tratta del primo passaggio all’interno del grande disegno di trasformazione del Centro Archeologico Monumentale di Roma (CArMe), un insieme di trasformazioni che abbracciano l’area archeologica più importante del mondo.

rainews.it