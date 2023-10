Spread the love

LASTRA A SIGNA (FIRENZE) – I vigili del fuoco del comando di Firenze, di Empoli e dalla sede centrale, sono intervenuti nel pomeriggio di oggi, 15 ottobre 2023, dalle ore 17:15 nel comune di Lastra a Signa in Via del Piano, per un incendio all’interno di un edificio industriale abbandonato.

Sul posto stanno operando 2 squadre e 2 autobotti. A scopo precauzionale inviato sul posto anche il Nucleo Nucleare Biologico Chimico Radiologico, forze dell’ordine e personale sanitario

I Vigili del fuoco sono entrati all’interno della struttura effettuando lo spegnimento di alcune masserizie accumulate. Sono in corso le operazioni di spegnimento e di bonifica. Non ci sono persone coinvolte.

