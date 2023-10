Parcheggia l’auto vicino a un muro: testa schiacciata, è in fin di vita

Spread the love

TRIESTE – Una donna di età compresa tra i 50 e i 60 anni è stata soccorsa dal personale medico infermieristico per le ferite che ha riportato a seguito di un incidente stradale che si è verificato a Trieste, questa mattina domenica 22 ottobre, all’incrocio tra via Cadorna e via San Giorgio.

Per caso in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, mentre stava posteggiando una vettura in un posteggio stretto, raso muro, è rimasta gravemente ferita al capo. Dopo la chiamata di aiuto giunta al numero unico di emergenza Nue112 del Friuli Venezia Giulia, gli operatori di questa sala operativa di primo livello hanno transitato la telefonata alla sala operativa della Struttura operativa regionale emergenza sanitaria. Gli infermieri della Sores hanno inviato sul posto l’equipaggio di un’ambulanza e l’automedica. Hanno attivato le forze dell’ordine e i vigili del fuoco. La donna è stata trovata in arresto cardiocircolatorio, rianimata dal personale medico infermieristico, trasportata in codice rosso all’ospedale di Cattinara.

il gazzettino