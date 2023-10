Tragedia durante la battuta di caccia: un morto

Spread the love

Un uomo è morto a causa di un incidente di caccia verificatosi nel primo pomeriggio di ieri nel Fiorentino. Ne ha dato notizia l’Ansa. I sanitari sono intervenuti intorno alle 14:30 in località San Lorenzo, nel comune di Gambassi Terme, assieme a vigili del fuoco e carabinieri. Attivato anche il soccorso con l’elicottero Pegaso della Regione, ma è stato purtroppo tutto inutile.

L’uomo morto, secondo quanto ricostruito da La Nazione, era un 65 anni residente nell’Empolese e il fatto sarebbe accaduto tra Volterra e Gambassi Terme, al confine tra le province di Firenze e Pisa, vicino ad un agriturismo.

Le prime ricostruzioni dei carabinieri, tuttora in corso di accertamento e riportate ancora da La Nazione, parlano di un colpo partito da un compagno di caccia dell’uomo: sarebbe rimbalzato su una pietra, finendo poi per uccidere il 65enne. I due erano insieme in una battuta di caccia al cinghiale.