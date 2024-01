Palazzo in fiamme, evacuate 50 persone. Due intossicati salvati dai vigili del fuoco

Spread the love

Un incendio è scoppiato intorno alle 8.30 questa mattina in un palazzo di via Monte Bianco di Settimo Torinese. Le fiamme sono scaturite da un alloggio in cui vive una coppia di anziani. Sono intervenute immediatamente tre squadre e due autoscale dei vigili del fuoco che, per motivi di sicurezza, hanno evacuato 48 persone.

Sul posto anche gli agenti della polizia locale e i sanitari del 118: due condomini, una coppia di anziani, sono stati portati in salvo con l’autoscala dei pompieri e trasportati in ospedale. Altri residenti, leggermente intossicati dal fumo, sono finiti negli ospedali di Chivasso e San Giovanni Bosco di Torino per accertamenti.

In questo momento le fiamme sono state estinte, sono in corso operazioni di bonifica e messa in sicurezza. Probabilmente verrà dichiarata l’inagibilità di due appartamenti danneggiati dal calore.

torinocronaca.it