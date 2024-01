Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI BERGAMO

I Vigili del Fuoco di Treviglio sono intervenuti lunedì 1 gennaio alle ore 15.00 a Caravaggio in Via Treviglio nel parcheggio antistante lo Stadio Comunale per una grossa perdita d’acqua che ha sollevato l’asfalto compromettendone la stabilità. La tubatura in ferro interrata a 3 metri di profondità è di 300 mm e con portata di 100 litri al secondo. Al momento i tecnici sono al lavoro per ripristinare la tubatura e mettere in sicurezza l’area.