Spread the love

MONOPOLI – La Compagnia della Guardia di Finanza di Monopoli, in provincia di Bari, ha devoluto al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco del capoluogo pugliese materiali confiscati amministrativamente nell’ambito delle attività ispettive a contrasto delle officine abusive individuate sul territorio monopolitano. In particolare, sono stati donati ponti e crick idraulici, paranchi, saldatrici, compressori e numerosi attrezzi da lavoro, per un valore complessivo superiore ad 8.000 euro.

https://www.lagazzettadelmezzogiorno.it/gallery/bari/1467338/monopoli-gdf-dona-materiali-e-attrezzi-confiscati-ai-vigili-del-fuoco.html