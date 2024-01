Vigili del Fuoco di Tassullo ricordano con affetto l’ex comandante Bruno Torresani: «Un esempio per le nuove generazioni»

Spread the love

I Vigili del Fuoco volontari di Tassullo hanno voluto dedicare ai social un pensiero per il vigile Bruno Torresani (a destra nella foto), scomparso nei giorni scorsi. Un ricordo colmo d’affetto e di gratitudine.

«Entrò nelle fila dei vigili del fuoco a metà degli anni ‘70, tempi in cui la nostra organizzazione stava affrontando uno dei periodi di maggiore difficoltà in seguito alla recente ricostituzione del corpo» scrivono i pompieri su Facebook.

Fin da subito, Torresani si seppe distinguere per la propria dedizione, che gli valse la nomina a comandante nel 1980, carica che manterrà per 15 anni, fino al 1995. Nello stesso anno intervenne assieme ad altri quattro vigili in soccorso alle popolazioni colpite dal sisma in Irpinia.

