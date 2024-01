Spread the love

(ANSA) – TEL AVIV, 30 GEN – “Non ritireremo l’esercito da Gaza e non libereremo centinaia di detenuti”. Lo ha detto il premier Benyamin Netanayu riferendosi ad indiscrezioni che la bozza di accordo mediata a Parigi preveda il rilascio di centinaia di detenuti palestinesi in cambio degli ostaggi. Nelle intese precedenti, il rapporto è stato di un ostaggio in cambio di 3 detenuti palestinesi. ” Questo – ha spiegato riferendosi al conflitto – non è un altro round, uno scambio di colpi, un’altra operazione ma una vittoria completa”. (ANSA)