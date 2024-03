Il Piano “100 Parchi per Roma”: una nuova infrastruttura verde della città

Spread the love

MARIA TERESA ACCARDO

Il Sindaco Roberto Gualtieri, l’Assessore all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi ed il Presidente della Commissione Ambiente Giammarco Palmieri hanno presentato il Piano in Campidoglio con i primi 21 interventi per un importo complessivo stimato in circa 63 milioni di euro. Si tratta del Piano “100 Parchi per Roma” che ha come obiettivo la riqualificazione e la valorizzazione di 100 parchi e aree verdi della città in 10 anni. Sono progetti al di fuori delle Mura Aureliane, parchi e giardini già esistenti, il recupero di aree inutilizzate o degradate per renderli verde pubblico fruibile.

Entro il 2024 saranno attivati i cantieri di riqualificazione del Parco delle Tre Fontane e Villa Flora e verranno espletate le procedure di gara per l’affidamento dei lavori degli altri 14 progetti finanziati. Tra quelli presentati: il Parco Cesare Pavese (Municipio IX), Villa Flora (Municipio XII), Parco degli Acquedotti (Municipio VII), Area Verde Via M. Candia (Municipio VI), Via Valsolda (Municipio III), Parco della Romanina (Municipio VII) e Giardino Pisino (Municipio VIII). L’obiettivo è di costruire una vera e propria infrastruttura verde della città. “Creare corridoi ecologici costituiscono un fattore determinante nella sfida della sostenibilità, per il contrasto ai cambiamenti climatici e per la qualità ambientale della città – ha sottolineato l’Assessora Alfonsi – per la promozione del benessere delle persone”.