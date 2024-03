Liceo Terragni -Olgiate Comasco – malore di un dipendente nell’accesso ai bagni della palestra – forse dovuto a spry urticante

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO DI COMO

oggi alle ore 10:15 due squadre dei vigili del fuoco del comando di Como e del distaccamento di Appiano Gentile sono intervenute presso liceo Terragni via Segantini Olgiate Comasco per segnalazione malore di un dipendente nell’accesso ai bagni della palestra. In posto i VVF hanno riscontrato la presenza di un odore avrei ragionevolmente riconducibile a spray urticante. In posto anche i Carabinieri e 118