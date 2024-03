Motociclista di 20 anni catapultato nella corsia opposta: travolto e ucciso da un’auto di passaggio. Traffico in tilt

Spread the love

Un motociclista, che da Abano andava verso Padova, per cause ora al vaglio della polizia locale di Padova, sarebbe venuto a contatto con un’auto. Dopo aver perso il controllo del mezzo è stato catapultato nella corsia opposta di marcia. Sfortuna ha voluto che proprio in quell’istante passasse una seconda auto, una Fiat Freemont, che l’ha centrato in pieno.

Il punto ancora oscuro – Immediato l’intervento dei sanitari del Suem 118, ma nonostante i disperati tentativi di rianimarlo, i medici non hanno potuto far altro che constatare l’avvenuto decesso. L’attività della polizia locale e dei vigili del fuoco di Abano è in pieno svolgimento. Al momento resta da chiarire se il motociclista abbia tamponanto un’auto che lo procedeva oppure sia stato lui stesso toccato da tergo. La viabilità lungo corso Boston è bloccata, lo svincolo è stato chiuso al traffico.

LEGGO.IT