Incidenti stradali sulle strade marchigiane

VIGILI DEL FUOCO DELLE MARCHE

MAIOLATI SPONTINI (AN) – I vigili del fuoco sono intervenuti intorno alle 17:30, per un incidente stradale tra due autovetture, avvenuto a Maiolati Spontini in via Trieste.

Due le persone coinvolte, una illesa mentre l’altra è stata estratta dalla squadra di Jesi e affidata alle cure del 118. Successivamente sono stati messi in sicurezza i veicoli coinvolti. Sul posto i Carabinieri per i rilievi.

CUPRA MARITTIMA (AP) – Intorno alle 10,40 squadre di vigili del fuoco di Fermo e San Benedetto del Tronto sono intervenute in A14 al chilometro 293, all’interno della galleria Vinci, per il tamponamento tra due autotreni, un furgone ed una bisarca. L’autista di quest’ultimo mezzo veniva estricato dagli operatori vvf e consegnato ai sanitari. Successivamente veniva messa in sicurezza l’intera zona incidentale.

Sul posto la polizia autostradale ed il soccorso stradale.

ANCONA – I vigili del fuoco sono intervenuti poco dopo le ore 11 per un incidente stradale avvenuto ad Ancona in via Isonzo.

La squadra VVF ha estratto la persona dall’auto, in collaborazione con il personale del 118 e messo in sicurezza Il veicolo coinvolto.

Sul posto la polizia locale per i rilievi.