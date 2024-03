Villafranca. A fuoco azienda di imballaggi in legno, pompieri al lavoro tutta la notte

Spread the love

VILLAFRANCA (PADOVA) – Poco prima delle 3:30 di oggi, 21 marzo, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Mestrino a Villafranca Padovana per l’incendio divampato all’interno di un’azienda di imballaggi in legno: nessuna persona è rimasta ferita.

Le squadre dei vigili del fuoco arrivate da Padova, Cittadella e con i volontari di Borgoricco con tre autopompe, due autobotti e 17 operatori, hanno spento le fiamme, che divampate da un quadro elettrico dell’azienda si sono propagate all’esterno del magazzino del materiale finito. Le operazioni di completo spegnimento e bonifica dei vigili del fuoco sono terminate poco prima delle 9.

