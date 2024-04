Aumenta la povertà individuale, pesa l’inflazione: i dati Istat

Spread the love

Povertà assoluta in Italia, dal 2019 al 2023 cresce l’incidenza individuale. sotto il peso dell’inflazione. A rilevarlo è l’Istat nel Rapporto sull’indice di benessere, Bes.

Nel 2019 era scesa al 7,6% in concomitanza dell’introduzione del Reddito di cittadinanza, trasferimento monetario non indicizzato all’inflazione come le altre prestazioni socio-assistenziali, nel 2020, l’incidenza riprende a crescere, arrivando al 9,1% e rimanendo stabile nel 2021. Nel 2022, l’incidenza torna ad aumentare al 9,7%, in larga misura a causa della forte accelerazione dell’inflazione, che ha colpito in particolar modo le famiglie meno abbienti e rimane sostanzialmente stabile con 9,8% nel 2023.

