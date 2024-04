Ragusa, riprende vigore l’incendio in contrada Randello: in azione due canadair

Spread the love

È ripreso nel pomeriggio l’incendio nell’area demaniale di contrada Randello, nel Ragusano. A causa del vento che imperversa nella zona, i focolai hanno ripreso vigore e hanno nuovamente alimentato le fiamme nella zona della pineta, una riserva demaniale gestita dalla Forestale. Stanno operando i Vigili del fuoco, personale dell’Azienda demaniale e volontari della Protezione civile.

Causa dell’inaccessibilità di alcune aree della pineta, che si affaccia sul mare, è stato necessario l’intervento di Canadair Can 07 e Can 27, della flotta aerea nazionale Vigili del fuoco, coordinati da un’unità Dos Forestale (Direttore operazioni di spegnimento). L’incendio si sta propagando anche ad aree con insediamenti agricoli e i vigili del fuoco sono al lavoro per cercare di salvaguardare le colture e le abitazioni private della zona.

