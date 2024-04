Cosa dice la Dignitas infinita sul tema della tutela delle donne

Spread the love

INTERRIS – Nel mondo, secondo le ultime statistiche disponibili, una donna su tre ha subito fenomeni di violenza e, in Italia, il 31,5% di loro, si è trovata a fronteggiare altrettanti odiosi fenomeni, profondamente lesivi della dignità, i cui strascichi possono incidere gravemente per tutta la vita. Pochi giorni fa, il Dicastero per la Dottrina della Fede, attraverso la dichiarazione “Dignitas Infinita”, ha affermato con forza la necessità di tutelare la vita umana e la sua dignità in ogni momento. In seguito, il documento, ha indicato i fattori e gli eventi negativi che, ad oggi, contribuiscono a generare sofferenze e, di conseguenza, a ledere la dignità di coloro che li subiscono.

Uno di questi, con grande coraggio e spirito di prossimità, è stato individuato nei fenomeni di violenza perpetrati nei confronti delle donne e descritti con la potenza di queste parole: “le violenze contro le donne sono uno scandalo globale, che viene sempre di più riconosciuto. Se nelle parole si riconosce l’uguale dignità della donna, in alcuni Paesi le diseguaglianze tra donne e uomini sono gravissime ed anche nei Paesi maggiormente sviluppati e democratici la realtà sociale concreta testimonia il fatto che spesso non si riconosce alle donne la stessa dignità degli uomini”.