L’amore ai tempi di Enrico VIII: il matrimonio con Anna Bolena. Quando un sentimento conduce all’oblio

MICHELA LUDOVICI

490 anni fa i sentimenti erano in vendita. Può sembrare un tempo lontano ma, in fin dei conti, cos’è mezzo millennio? Enrico VIII, il più celebre latin lover della storia britannica, il 25 gennaio 1533 sposa la seconda delle sue sei mogli, Anna Bolena, colei per cui ripudia la Caterina d’Aragona amata dal popolo. La necessità di avere un erede maschio, il desiderio di sottrarre potere al Papa e, perché no, un animo bramoso d’amore e possesso, gli consente di dare vita alla Chiesa d’Inghilterra.

Molte donne di oggi si riconoscerebbero in Anna Bolena. Per secoli e, di certo a suo tempo, la sua figura è stata circondata da un alone di negatività: etichettata come arrivista, arrampicatrice sociale, la tentatrice che utilizzando il suo fascino ha distrutto un matrimonio reale. Eretica, bugiarda, incestuosa in quanto donna, si è macchiata agli occhi del mondo di colpe così gravi da meritare la prigionia e la morte per mano del suo stesso uomo. Mentre i contemporanei si prodigavano a dipingere una donna-strega, millantando deformità riconducibili alla presenza del demonio, ogni azione messa in atto da Enrico – e da quella corona indossata a soli 18 anni – ruotava attorno al maschio:l’urgenza di quell’erede maschio che avrebbe portato Enrico a sposarla e a perpetuare in successive unioni.

Com’è spesso accaduto nella storia, la donna portatrice di tutte le peggiori responsabilità è in realtà vittima: di aver amato un uomo, di essere stata usata dagli uomini della sua famiglia come merce di scambio, di aver avuto una mente brillante ed acculturata in grado di esprimere opinioni politiche e sociali. E’ stato, forse, il difetto di non aver dato alla luce il figlio maschio di una società di maschi, ad averla condotta al patibolo. D’altra parte, cosa poteva aver portato il re d’Inghilterra a distaccarsi da Roma, se non la ragnatela tessuta da una strega, complice di eresia, presunti tradimenti e incesti? Poco importava che, come qualcuno immaginava, non fosse colpevole. La sua unica colpa, riconosciuta solo a distanza di secoli, fu quella di aver ceduto a un sentimento, un amore capace di uccidere. ACCADDE OGGI: si celebrano le nozze fra Anna Bolena ed Enrico VIII. Una storia d’amore tremendamente attuale.