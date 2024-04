Spread the love

CULTURA-INCONTRI-EVENTI-FORMAZIONE

Il Salotto Culturale dell’EUR 565 è un riferimento per creare sinergie professionali con imprenditori ed aziende grazie ad incontri ed eventi organizzati in modo mirato o più esteso. E’ una fucina per diffondere la cultura anche con presentazioni di libri, poesie, quadri ed opere artistiche. E’ un’occasione di crescita personale e lavorativa oltre che un punto di incontro anche per divertirsi tra gustosi buffet personalizzati e colazioni business. E’ un riferimento sul territorio dove vi partecipano anche Associazioni, Comitati, Personalità politiche, istituzionali e del mondo dello Spettacolo.

Una sinergia nata tra l’editrice del giornale e del Circuito “Il Faro”, la dott.ssa Valentina Tacchi e lo studio legale Avv. Daria Colica (titolare dell’ufficio) e Avv. Valeria Zuccarello. Insieme hanno dato vita a questo Salotto dove l’incontro fa nascere sempre nuove opportunità!

Hanno la loro sede tuttora anche il Circuito In Lire con Giuseppe Rotundo e l’Associazione Wio di Liberato Mirenna!

E’ possibile Affittare la Sala Riunioni per:

INCONTRI BUSINESS-OFF-SITE

BRAINSTORMING-SEMINARI

CORSI DI FORMAZIONE PRIVATI E AZIENDALI

RIUNIONI TRA PROFESSIONISTI ED IMPRENDITORI

PRESENTAZIONE LIBRI-OPERE-PROGETTI

POMERIGGI LETTERARI

MOSTRE DI GIOIELLI E QUADRI

Via Laurentina n. 565 – 00143 Roma

Adiacente Metro linea B Laurentina (ampio parcheggio) – Capolinea Stazione Autobus

Per info e prenotazioni contattare: Studio legale Tel. 347 9368029 – Giornale Il Faro Tel. 347 8521307