VIDEO – Reparto volo Vigili del Fuoco di Bologma operativo per l’uso di visori NVG (NIGHT VISION GOGGLES) E HOIST NVG

Spread the love

VIGILI DEL FUOCO

L’aggiornamento e lo sviluppo tecnologico sono da sempre punti cardine su cui si fonda l’operatività del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, che da oggi ha raggiunto la piena capacità operativa nell’utilizzo dei sistemi NVG (Night Vision Goggles), anche per operazioni al verricello, per gli equipaggi in forza al reparto volo di Bologna. Questo traguardo rappresenta un significativo passo avanti nella capacità del Corpo, ampliando l’operatività in condizioni notturne e mantenendo un servizio alla comunità di eccellenza.

I visori NVG sono strumenti di alta tecnologia che consentono di operare con efficacia in situazioni notturne con luce limitata, e migliorare soprattutto le operazioni in zone sia isolate che colpite da calamità naturali. Un importante passo in avanti per la sicurezza e l’efficacia operativa, che parte proprio da una regione in cui negli ultimi anni si sono verificati eventi meteo estremi.

L’introduzione completa di questa tecnologia, voluta dal capo del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco Carlo Dall’Oppio, è il risultato di un programma di aggiornamento e di formazione intensiva, svolto grazie all’importante supporto di Leonardo Training Academy nel percorso di formazione e addestramento degli equipaggi, che ha coinvolto il personale aeronavigante del Corpo nazionale. Quest’ultimo ora è in grado di rispondere con maggiore efficacia operativa a situazioni di emergenza, con un miglioramento significativo delle prestazioni in scenari critici mantenendo un elevato livello di sicurezza.