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Le case di Roma saranno sempre più Green!

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ALESSANDRO MISTRETTA

Sostenibilità e obiettivi climatici: cambia il regolamento edilizio

Occorrerà pensare sempre più all’efficientamento energetico e alla riduzione dell’impatto ambientale, prima di costruire o ristrutturare nuovi palazzi a Roma dove nel panorama nazionale è ancora indietro!

La Giunta capitolina, infatti, ha appena approvato una proposta di delibera che modifica il regolamento generale edilizio del Comune, aggiungendo il “titolo III bis che introduce requisiti minimi obbligatori per le ristrutturazioni urbanistiche, le nuove costruzioni e le ristrutturazioni che interessano più del 15% del volume di un edificio. 
Sempre più green le case di Roma seguendo le indicazioni dell’Unione Europea: almeno il 50% di superficie dovrà essere libera da pavimentazione, più efficienza energetica ed alberi. Inoltre, andranno recuperate le acque meteoriche per l’irrigazione e altri usi compatibili. I parcheggi dovranno essere dotati di pavimentazioni permeabili, alberature o coperture fotovoltaiche. Vengono semplificati e favoriti gli interventi di risparmio energetico e idrico, diffusione del solare e le soluzioni che alleviano l’impatto di piogge intense. Obiettivi e prestazioni minime obbligatorie su temi legati all’energia, acqua, permeabilità dei suoli, materiali di costruzione, mobilità e rifiuti. Gli obblighi aumentano per i costruttori ma anche degli incentivi. 

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