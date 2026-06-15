Roma, rinasce la “Baciocchina” a Centocelle: l’ex distributore diventa un punto ristoro

MATTEO MARTINELLI

Il Parco di Centocelle si prepara a cambiare volto grazie alla rinascita della “Baciocchina”. L’edificio di via Casilina 890, che un tempo ospitava una stazione di rifornimento Agip, è stato completamente ristrutturato grazie ai fondi del PNRR nell’ambito della missione Caput Mundi. Trasformato ufficialmente nella nuova Casa del Parco, la struttura si appresta ora a ospitare un punto ristoro e una serie di servizi dedicati alla cittadinanza, come previsto dal bando per la concessione in uso appena pubblicato dal Comune di Roma

Il progetto di riqualificazione, curato dal dipartimento Tutela Ambientale di Roma Capitale dopo l’esproprio dell’area, mette a bando una superficie complessiva di circa 115 metri quadri interni. Questi spazi comprendono una zona di ingresso comune con reception, un locale bar con i relativi servizi e un blocco di servizi igienici aperti al pubblico, a cui si aggiunge un’area esterna di pertinenza di altri 109 metri quadri. Il futuro gestore otterrà una concessione della durata di sei anni, rinnovabile, a fronte di un canone mensile fissato a 2.511 euro. Tutte le spese per le utenze, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la gestione dei bagni pubblici resteranno a totale carico del concessionario, e l’avviso è aperto a micro e piccole imprese, cooperative, artigiani e lavoratori autonomi.

L’assegnazione del punto ristoro si inserisce in un percorso di partecipazione già avviato lo scorso febbraio, quando il dipartimento capitolino ha siglato un patto di collaborazione con otto tra associazioni e comitati del territorio. Chi si aggiudicherà la gestione del bar si troverà quindi a collaborare a stretto contatto con la cittadinanza attiva, che si occuperà della restante porzione dell’edificio per dare vita al primo esempio romano di spazio pubblico a gestione condivisa.

L’assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi, ha sottolineato come la Casa del Parco non rappresenti soltanto il recupero di un immobile, ma l’avvio di un modello innovativo di cura urbana e socialità. L’intervento alla Baciocchina fa parte di un più ampio piano di rigenerazione del Parco di Centocelle che punta sull’accessibilità e sull’aggregazione. Il quadrante ha già visto la messa a dimora di oltre 500 alberi e il completamento di un’area giochi ispirata al tema del volo, a cui si aggiungerà, entro la fine dell’estate, un grande playground sportivo a disposizione del quartiere.