COMANO TERME. Momenti di paura in un condominio a Ponte Arche dove è scoppiato un incendio. L’allarme è scattato nelle primissime ore di questo pomeriggio. Una colonna nera si poteva vedere a diversi chilometri di distanza. Le fiamme, da una prima ricostruzione, sarebbero partite da una canna fumaria per poi estendersi ad una parte del sottotetto.

Sul posto sono stati attivati diversi corpi dei vigili del fuoco, da Comano Terme a Lomaso assieme a Bleggio Inferiore, Tione e il Corpo Permanente. Le persone che si trovavano negli appartamenti sono state fatte evacuare per motivi di sicurezza e nessuno è rimasto ferito.

L’intervento immediato ha permesso di mettere sotto controllo l’incendio. Sono ancora in corso le operazioni di spegnimento.

https://www.ildolomiti.it/cronaca/2026/tremendo-incendio-in-un-condominio-le-fiamme-divampano-sul-tetto-evacuate-diverse-famiglie-vigili-del-fuoco-in-azione