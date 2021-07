In Gazzetta Ufficiale la nuova Direttiva piani di Protezione Civile

Spread the love



lavoripubbici.it – urly.it/3dw9t

Sulla Gazzetta ufficiale n. 160 del 6 luglio 2021 è stata pubblicata la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2021 recante “Indirizzi per la predisposizione dei piani di protezione civile ai diversi livelli territoriali.”.

Attuazione dell’articolo 18 del Codice della protezione civile

La direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri è stata emanata in attuazione dell’art. 18 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante “Codice della protezione civile”. In particolare, nel comma 4 del suddetto articolo 18 vine precisato che “le modalità di organizzazione e svolgimento dell’attività di pianificazione di protezione civile e del relativo monitoraggio, aggiornamento e valutazione” sono disciplinate con direttiva da adottarsi ai sensi dell’art. 15 del codice al fine di “garantire un quadro coordinato in tutto il territorio nazionale e l’integrazione tra i sistemi di protezione civile dei diversi territori, nel rispetto dell’autonomia organizzativa delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano”.

La finalità della direttiva è quella di omogeneizzare il metodo di pianificazione di protezione civile ai diversi livelli territoriali per la gestione delle attività connesse ad eventi calamitosi di diversa natura e gravità, secondo quanto indicato nell’allegato tecnico che ne costituisce parte integrante e sostanziale.