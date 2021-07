Spread the love



La Corte Costituzionale con la sentenza n. 140/2021 (sotto allegata) dichiara l’incostituzionalità del comma 9, art. 83, DL n. 18/2020 che così dispone: “Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.”



Fonte: Incostituzionale la sospensione della prescrizione causa Covid

