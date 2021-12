Un grosso albero d”alto fusto si è abbattuto sulla sede stradale schiacciando una autovettura in transito e intervento per incidente stradale

Spread the love



COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI CATANZARO

Squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro sede centrale è impegnata per incidente stradale avvenuto pochi istanti fa sulla rampa di accesso alla Tangenziale Ovest. Due le vetture coinvolte una Fiat Seicento ed una Volkswagen Polo. Ferite due donne che affidati al personale sanitario del Suem118 venivano trasportate presso struttura ospedaliera per ulteriori controlli ed accertamenti.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Disagi per la viabilità. Sul posto polizia stradale e polizia locale per gli adempimenti di rispettiva competenza. L’accesso alla Tangenziale attualmente chiuso al transito sino al termine delle operazioni di soccorso







Squadre dei vigili del fuoco del comando di Cosenza distaccamento di Rende con supporto di autogrù della sede centrale sono impegnate dalle ore 08.25 circa in Via Carrà Contrada Saporito nel comune di Rende per caduta albero.

Un grosso albero d”alto fusto si è abbattuto sulla sede stradale schiacciando una autovettura Volkswagen Golf in transito. A bordo della vettura il solo conducente, un giovane, che fortunatamente riportava qualche lieve escoriazione. Lo stesso affidato al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e della vettura prima di procedere alla rimozione dell’albero. Sul posto polizia locale per gli adempimenti di competenza. Disagi per la viabilità.