Spread the love



ILGAZZETTINO.IT – urly.it/3gadx

MONTEBELLUNA – Intorno alle 9.50 di questa mattina – 29 dicembre – i vigili del fuoco di Montebelluna sono intervenuti per soccorrere un cagnolino che era scivolato in un canale a Casella d’Asolo: con la rete i pompieri sono riusciti a portarlo in salvo.