Covid: in quarantena senza stipendio, né contributi

Gabriella Lax- E’ scaduto a dicembre 2021 il periodo durante il quale c’è stata l’equiparazione della quarantena alla malattia per i lavoratori privati. Le precisazioni Inps

Nessuna tutela o contributo previsto per chi è a casa in quarantena da covid. Dunque, per i giorni in cui si rimane in casa, non si avrà diritto né a retribuzione e né a contribuzione. Tutto questo succede perchè è scaduto a dicembre 2021 il periodo durante il quale c’è stata l’equiparazione della quarantena alla malattia per i lavoratori privati. Da gennaio 2022 i datori di lavoro non possono più trattare la quarantena come malattia il periodo di quarantena. A stabilirlo è l’Inps nel messaggio n. 679 dell’11 febbraio (in allegato), con riferimento anche ai lavoratori c.d. fragili, per i quali l’unica tutela prorogata è quella della possibilità di svolgere l’attività in smartworking.



