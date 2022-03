Spread the love

L’idoneità al concorso per vigile fuoco costava fino a 3.500 euro – Stessa tariffa per un posto da agente della penitenziaria – https://livesicilia.it/alcamo-corruzione-concorsi-arresti/?refresh_ce

Il trasferimento in una sede gradita della polizia di Stato veniva pagato fino a 5.000 euro. Gli investigatori hanno in mano il libro mastro della corruzione.

Eccolo, secondo la Procura di Trapani, il tariffario delle tangenti applicato da Giuseppe Pipitone, finito in carcere con l’accusa di essere l’uomo chiave dell’inchiesta. Per quanto riguarda il concorso per pompiere giocava “in casa” visto che era direttore ginnico-sportivo dei vigili del fuoco in servizio al comando di Catania e faceva parte della commissione di esami. Per gli altri concorsi avrebbe sfruttato le sue amicizie, in particolare con alcuni sindacalisti. Tra cui Alessandro Lupo e Vittorio Costantini della Uil e della Usip.

Il trasferimento in una sede gradita della polizia di Stato veniva pagato fino a 5.000 euro. Gli investigatori hanno in mano il libro mastro della corruzione.

L’indagine dei carabinieri e della sezione della Forestale presso la Procura di Trapani si è concentrata su tre concorsi. Quello per 250 posti di vigile del fuoco bandito nel 2016, quello per 1148 posti di agente della polizia del 2017 e infine 197 posti di agente penitenziario del 2019.

Secondo l’accusa, Pipitone, nominato in una delle sottocommissioni d’esame per le prove psico-motorie, avrebbe sponsorizzato alcuni candidati, che preparava anche atleticamente, ricevendo somme di denaro.