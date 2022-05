Scoppia una cabina a Olate: rione senza elettricità a lungo

Spread the love

https://www.leccotoday.it/cronaca/black-out-lecco-8-maggio-2022.html

Grave inconveniente tecnico a Lecco. Nella serata di domenica 8 maggio, alle 20.10, una cabina installata in via Cernaia ha ceduto, causando un black out dell’elettricicità tra i popolati rioni di Olate e Castello Sopra Lecco.

Sul posto, per valutare l’entità del guasto e portare a termine il ripristino dell’energia, si sono portati i pompieri di Lecco e i tecnici: i vigili del fuoco hanno aspirato il fumo levatosi dalla zona interessata dal guasto.