Esplosione in Valdicecina: grave una donna, escoriazioni per due bambine

Castelnuovo Val di Cecina (Pisa), 6 luglio 2022 – Esplosione in una abitazione a Castelnuovo Val di Cecina, provincia di Pisa, con una donna ferita in maniera grave e due bambine che hanno riportato alcune escoriazioni. L’esplosione è avvenuta in seguito a una fuga di gas, di cui ora si cercherà di capire l’origine. Sono intervenuti il 118 e i vigili del fuoco, dopo le chiamate della gente della zona.

Secondo quanto si è appreso, la donna, di origini albanesi, è stata investita dall’esplosione mentre si trovava nel seminterrato dell’edificio nel quale abitava insieme alle due bambine in via San Martino. La donna è stata trasferita in ospedale con l’elisoccorso. Sul posto oltre ai carabinieri sono intervenuti anche i vigili del fuoco per verificare che lo scoppio non avesse causato danni strutturali anche alle altre case vicine.