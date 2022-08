L’intelligence russa accusa, a uccidere Dugina è stata una donna ucraina

Spread the love

In un comunicato l’Fsb, i servizi russi di intelligence, afferma di avere risolto il caso: “Il crimine – si legge nella nota – è stato preparato e commesso dai servizi segreti ucraini.

Gli 007 russi diffondono un video della 'killer' di Dugina

Redazione ANSAROMA

22 agosto 202219:41NEWS

Mosca accusa Kiev dell’uccisione di Darya Dugina.

L’esecutrice è la cittadina ucraina Natalia Vovk, nata nel 1979, arrivata in Russia il 23 luglio insieme alla figlia Sofia Shaban e uscita dal Paese dalla regione Pskov, da dove ha raggiunto l’Estonia”. Mosca diffonde il filmato della presunta attentatrice che sfugge ai controlli alla frontiera

L’ucraina Natalia Vovk, indicata dai servizi russi come autrice dell’omicidio, sarà inserita nella lista dei ricercati e la Russia ne chiederà l’estradizione: lo riferiscono fonti di sicurezza russe citate dalla Tass.

I servizi di sicurezza russi dell’Fsb hanno diffuso un video che mostra i movimenti di Natalia Vovk. “Come si evince dal video – scrive la Tass – la donna, insieme alla figlia, è entrata in Russia il 23 luglio dopo un check doganale. Il video mostra anche filmati di lei che entra nel condominio di Dugina e mentre lascia la Russia per l’Estonia: con la figlia viene ripresa al confine alle 12.02 del 21 agosto. La loro auto, come mostrano le immagini riprese dalle telecamere a circuito chiuso, viene perquisita a fondo”, ma la Vovk riesce ad attraversare la frontiera. – ANSA.IT